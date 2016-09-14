ГПУ найближчим часом допитає Порошенка у справі щодо злочинів проти Майдану – Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «24 каналу».

«Так він (допит – УНІАН) був перенесений. Думаю, що буде найближчим часом, я не можу анонсувати дату», - заявив він, відповідаючи на питання, коли може відбутися допит президента України Петра Порошенка як свідка в рамках розслідування щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати на допит президента України Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

В свою чергу прес-секретар глави держави Святослав Цеголко заявив, що Порошенко прийде на допит до ГПУ тільки після офіційного виклику.