ГПУ хоче викликати на допит Порошенка, Турчинова, Яценюка та Кличка

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив журналістам начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

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"Так, викликаються, але зараз питання в узгодженні дат і часу", - сказав Горбатюк.

Зазначається, що допит стосуватиметься подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркуту» об'єднано в одне.