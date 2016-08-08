Порошенко прийде на допит до ГПУ, якщо покличуть офіційно - Цеголко

Про повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, пише Українська правда.

"Президент вважає розслідування справи Майдану дуже важливим. Якщо Генпрокуратура офіційно звернеться, президент обов'язково дасть свідчення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура має намір викликати на допит Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка.

Допит стосуватиметься подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва. 10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркуту» об'єднано в одне.