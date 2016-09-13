Через два тижні ватажки "ДНР" і "ЛНР" згадали про "режим тиші", оголосивши про припинення вогню

Про це повідомляють інформресурси бойовиків.

В записаних зверненнях, опублікованих на російському телебаченні 13 вересня, лідер бойовиків в Донецьку Олександр Захарченко заявив, що в угрупуванні «ДНР» «повністю віддані» Мінським угодам і вважають їх «єдиним виходом».

Захарченко заявив, що видав указ, що забороняє бойовикам відкривати вогонь «на провокації».

Голова угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький зробив схожу заяву.

У свою чергу прес-секретар Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook повідомила, що сьогодні пройшла скайп-зустріч Тристоронньої контактної групи з участю представників ОРДЛО.

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Під час відеоконференції були заслухані доповіді керівника СММ ОБСЄ, координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з безпеки Ертугрула Апакана, а також офіцерів з СЦКК.

"Тристороння контактна група закликала до дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Чергова домовленість про режим тиші з 1 вересня була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. Перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація.

Як повідомили в штабі АТО за добу 12 вересня на Донеччині загинули троє військових, один пропав безвісти, ще 15 були поранені. Україна повністю дотримується Мінських угод і відповідає тільки на серйозні провокації бойовиків.