Добкін йде дорогою Черновецького?

Основною своєю проблемою, згідно із соціологічними дослідженнями, яке провів Інститут Горшеніна, харків`яни називають тарифи на комунальні послуги.

Як заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, також 43,3% городян турбує стан доріг, 36,9% - будинків і під`їздів, а кожного третього респондента (30,3%) - медичне обслуговування, повідомили УНІАН в Інституті.

77,5% харків`ян не задоволені роботою міської влади у вирішенні міських проблем. Основні труднощі під час вирішення міських проблем харків`яни вбачають у витрачанні бюджетних коштів не за призначенням (36,5%), у байдужості влади до проблем міста (35,7%), у хабарництві та корупції (33,8%) та у відсутності належного професіоналізму у відповідальних представників міської влади (32,2%).

Оцінюючи отримані результати, К.БОНДАРЕНКО зазначив: «Попри достатньо критичні настрої харків`ян щодо міської влади, на сьогодні чинний мер Михайло ДОБКІН має найвищий рейтинг серед можливих кандидатів на цей пост. Ця ситуація чітко повторює недавні події в Києві, коли мер (Києва Леонід) ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, маючи найвищий антирейтинг, виграв перевибори».

Так, згідно з результатами дослідження, якби вибори мера Харкова відбувалися в найближчу неділю, 17,6% харків`ян готові проголосувати за М.ДОБКІНА. Його конкурентами є Володимир ШУМИЛКІН і Олександр ФЕЛЬДМАН – 7,7% і 7,5% відповідно. Майже чверть городян (22,7%) важко відповісти на запитання.

К.БОНДАРЕНКО під час прес-конференції розповів, що Інститут Горшеніна продовжує відкривати свої філії в реґіонах країни. «На сьогодні успішно діє філія Інституту в Дніпропетровську. Тепер же ми маємо намір серйозно вивчити Харків: його теперішнє і майбутнє, настрої харків`ян. Найближчим часом ми запросимо вас на урочисте відкриття нашої філії в Харкові», - зазначив він.

*** Презентоване Інститутом Горшеніна дослідження є першим у рамках річної програми досліджень Інституту «Справжній Харків». Воно відбувалося з 15 до 30 вересня в Харкові.

Загалом, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1132 респонденти. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.