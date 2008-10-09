Україна може розширити свою участь в операції НАТО в Афганістані

Україна розглядає можливість розширити свою участь в операції НАТО в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у виступі під час неформального засідання міністрів оборони країн – контрибуторів операції НАТО в Афганістані, яке проходить у Будапешті.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що Україна продовжуватиме виконувати рішення Ради безпеки ООН щодо Мандату міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) та пишається тим, що входить до складу 40 країн, які беруть участь у цій операції НАТО.

«Порівняно з іншими країнами внесок України до операції МССБ є незначним, проте восени цього року ми направляємо в Афганістан у складі литовського контингенту додатково 7 осіб миротворчого персоналу», - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також наголосив, що Україна готова і надалі поділяти колективну відповідальність міжнародної спільноти за надання підтримки та сприяння молодій демократії Афганістану.

«Беручи до уваги положення стратегічного бачення міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані, Україна на цей час розглядає можливості щодо подальшого розширення свого залучення до них», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Довідка УНІАН. Україна є контрибутором операції із підтримання безпеки і стабільності в Афганістані, яку проводить НАТО. Зокрема, Збройні сили України представлені в рамках військового контингенту НАТО 3-ма офіцерами-медиками. На початку листопада 2008 року планується збільшити кількість українських офіцерів в Афганістані до 10-ти.