Посол США: Вашингтон не визнає вибори до Держдуми в окупованому Криму

Про це повідомляє «Українська правда».

«Я ще раз наведу позицію США: Крим є і назавжди залишиться частиною України. Ми також не визнаємо вибори до Держдуми, які проходять на території Криму», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міжнародний суд за порушення РФ суверенних прав України у водах навколо тимчасово окупованого Криму почнеться в найближчі тижні.

7 серпня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна підготувала в Міжнародний суд ООН в Гаазі черговий міждержавний позов проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму. Також він нагадав, що Україна раніше вже подала в Гаазький суд позови проти РФ.

"І один, і другий позов поданий, і не тільки в Гаагу. У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. В Міжнародний кримінальний суд подано заяву України і за подіями на Майдані, і з приводу подій на Донбасі і в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу і анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх понад 2 тисяч було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.