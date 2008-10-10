У банкоматах Промінвестбанку виникли перебої з готівкою

У четвер в більшості регіонів запрацювали банкомати "Промінвестбанку", в якому Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію з причини погіршення його фінансового стану. «Сегодня» нагадує, що в середу в деяких областях люди за картками Піба не могли отримати грошей. А ось в столиці ситуація загострилася у четвер. З самого ранку у банкоматів почали збиратися люди, які намагалися зняти готівку зі своїх карток. Зробити це їм вдавалося далеко не скрізь - у Промінвестбанку перебої з грошима в банкоматах.

У банку запевняють, що затримки з виплатами готівки — це тимчасовий захід, пов`язаний з перевірками у зв`язку з приходом нової тимчасової адміністрації, призначеної Нацбанком.