Луценко розказав, яким корисним може бути «не ангелу» Тимошенко

Лідер «Народної самооборони", міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що «Народна самооборона» не вела переговори про об’єднання з Блоком Юлії Тимошенко на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я не розмовляв з Ю.ТИМОШЕНКО не тільки про свій номер у списку, про квоти для «Народної самооборони», навіть не розмовляв про сам факт об’єднання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що також не було ніяких переговорів про можливість його діяльності у складі об’єднаних демократичних сил під час виборчої кампанії.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО не виключає, що в разі, якщо об’єднання демократичних сил відбудеться, то він буде "першим, як і в минулу передвиборчу кампанію, по кількості зустрічей з виборцями". "І, повірте, мені є що сказати», - запевнив лідер "Народної самооборони".

Про можливість балотування у майбутньому на посаду Президента Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що не відчуває в собі сил для висування власної кандидатури на цю посаду, але підкреслив, що він «дійсно сьогодні глибоко розчарований тим, що маємо при Президенті Вікторові ЮЩЕНКУ».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що сьогодні можна багато говорити про те, "чи є Юлія ТИМОШЕНКО ідеальним політиком". «Ні - не є», - сказав він. "Чи є Ю.ТИМОШЕНКО «ангелом»? Ні - не є», - додав він. Тим не менш, заявив Ю.ЛУЦЕНКО, він робитиме все, щоб об’єднати демократів «навколо людини, яка при всіх своїх помилках чує критику і реагує на неї"

Разом з тим він висловив сумнів, що сьогодні навряд чи можна навести лад в країні без контролю виборців над тими, кого вони обрали.

«Чи буде в Україні наведено лад? Боюся – ні, бо українці навчилися вірити у вождів, але не навчилися їх контролювати», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Розмірковуючи про зраду, яку українське суспільство котрий рік поспіль бачить з боку політиків, він сказав: «Політики вже живуть такою шведською сім’єю, що там про зраду говорити не приходиться, там переспали всі зі всіма».