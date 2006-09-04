Тимошенко замовила на осінь чорний одяг

Як стверджує улюблена дизайнерка Юлії Тимошенко Айне Гасе, якраз сьогодні вона має зустрітися із своєю клієнткою, аби обговорити, що шити восени. Влітку Юлія Володимирівна нічого не замовляла - то не до гардеробу було, то відпочивати їздила, та й шафа в неї взагалі-то не порожня. На показах своєї дизайнерки Тимошенко не була присутня, тому відбирала все, переглядаючи відео. І несподіваними придбаннями стали пальто чорного кольору, чорна трикотажна блузка, розшита бісером з норковим коміром і пишна чорна спідниця.

Газета "Сегодня"