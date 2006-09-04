Богатирьова зреагувала на заяви Тимошенко

Один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА наголошує на легітимності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, так в інтерв`ю журналістам вона прокоментувала сьогоднішню заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що між бажаним і дійсним є відмінності. За її словами, дійсним є те, що Кабінет міністрів діє у відповідності до оновленої Конституції України, а бажаним є бажання Ю.ТИМОШЕНКО, щоб цей уряд вважався нелегітимним.

«І тому відповідно до Конституції уряд є легітимним, він діє у рамках нових змін до Конституції, як і діє коаліція. І наступні механізми взаємодії парламенту, коаліції й уряду будуть відпрацьовані та оприлюднені на цьому тижні», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з 25 серпня уряд В.ЯНУКОВИЧА втратив легітимність. За її словами, відповідно до статті 120 Конституції, неможливим є суміщення депутатських повноважень з будь-якою іншою діяльністю, зокрема, в органах виконавчої влади.

Також вона нагадала, що згідно із законом №2783-ІV «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності», акт про призначення народного депутата на посаду держслужбовця втрачає чинність через 20 днів після його видання у разі нескладення цією особою депутатських повноважень.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 серпня минуло 20 днів від дня призначення В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і формування уряду, і таким чином ці акти автоматично втратили чинність.

Вона додала, що, відповідно до Конституції, акти Кабінету Міністрів підписує прем’єр, але оскільки збіг термін для складення ним депутатських повноважень, В.ЯНУКОВИЧ не може підписувати рішення уряду і підписані ним рішення є незаконними. «З 25 серпня рішення уряду є незаконними», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що цей закон не має зворотної сили, і навіть у разі термінового складення депутатських повноважень усіма членами уряду нинішній Кабінет Міністрів все одно залишиться неконституційним.