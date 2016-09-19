У справі проти екс-керівництва Міндоходів встановлено збитки в $ 40 мільярдів - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді України.

"Генеральна прокуратура України розслідує діяльність колишнього президента України та його оточення, і лише в одній справі, справі керівництва податкової служби, експертами встановлені збитки в 40 мільярдів доларів, які не потрапили до державної казни, а пішли в приватні кишені. Це означає, що за два роки свого правління колишній президент і група його осіб пограбували країну на один річний бюджет", - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року очолював Олександр Клименко, який належав до наближеного кола осіб до тодішнього президента Віктора Януковича. Після Революції Гідності він залишив Україну.

За даними ГПУ, Клименко є підозрюваним у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Екс-міністр підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах).