Ющенко відмінив указ Кучми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом визнав таким, що втратив чинність, Указ глави держави від 22 січня 2001 року «Про утворення місцевої міліції».

Текст документу від 10 жовтня 2008 р. оприлюднено офіційному сайті Президента України.

Довідка УНІАН. Президент України Леонід КУЧМА своїм Указом від 22 січня 2001 року постановив утворити місцеву міліцію, яка мала утворюватись органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, погодженим із Міністерством внутрішніх справ України, на базі підрозділів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції України, патрульно-постової служби та служби дільничних інспекторів міліції і утримуватись за рахунок коштів місцевого бюджету.