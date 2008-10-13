Заступника голови ВАСУ Цуркана забрали до лікарні із серцевим нападом

Заступник голови Вищого адміністративного суду України, голова Судової палати з розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та справ за зверненнями суб’єкта владних повноважень Михайло ЦУРКАН потрапив до лікарні, за попереднім діагнозом, із серцевим нападом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду України, “сьогодні зранку група народних депутатів від БЮТ (близько п’яти осіб) зайшли до кабінету М.ЦУРКАНА, розмовляли на підвищених тонах, при цьому не дозволяли йому виходити з кабінету та користуватися телефонами”.

“Пізніше вони відібрали в М.ЦУРКАНА мобільні телефони – службовий та особистий і всі, окрім одного, вийшли з кабінету заступника голови суду. Один депутат залишився в кабінеті, продовжуючи блокувати роботу М.ЦУРКАНА”, - повідомляє прес-служба ВАСУ.

Причини та мотиви такого поводження народних депутатів з заступником голови ВАСУ прес-службі суду невідомі.

Після візиту народних депутатів М.ЦУРКАНУ довелося викликати “швидку допомогу”. Наразі заступник голови ВАСУ перебуває в лікарні. Остаточний діагноз поки що не встановлено.