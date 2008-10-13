Тарасюк: Секретаріат Ющенка намагається знищити Народний Рух

Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК заявляє, що Секретаріат Президента намагається знищити НРУ.

Про це йдеться у зверненні Б.ТАРАСЮКА до одно партійців, текст якого передано УНІАН.

”Нинішня ситуація, що склалася в Народному русі України особисто мені нагадує спробу відтворити 1998-1999 роки, причому це робиться напередодні відзначення 20-ї річниці створення НРУ. Єдина різниця полягає в тому, що у 1998-1999 роках це робилося за сприяння колишньої влади, проти якої Рух боровся, зараз же це робиться з Секретаріату того Президента, якого ми з вами – рухівці – першою партією запросили кандидувати на посаду Президента України”, - йдеться у зверненні.

За словами Б.ТАРАСЮКА, “прикро, але цю чорну справу по спробі розколу партії роблять голови трьох найбільших організацій НРУ – Ярослав КЕНДЗЬОР, Іван СТОЙКО і Роман ТКАЧ”.

Лідер НРУ пояснює, що “голови наших трьох організацій банально шантажують партію можливістю свого виходу з Руху з метою походу на вибори по партійному списку “Нашої України”, яка прийняла рішення не створювати блок з національно-демократичними силами і йти на вибори самостійно”.

“Для цього їм була поставлена умова з Секретаріату Президента – змінити керівництво в Русі, а якщо цього не вийде, то зробити все можливе, щоб Рух залишився поза виборчим процесом. Іншими словами - була дана команда на знищення Руху”, - стверджує Б.ТАРАСЮК.

”Мені щиро шкода наших колег, які виконують сценарії, що нав’язані ззовні”, - зауважив політик.

Б.ТАРАСЮК також констатує, що в окремих областях голови обласних організацій викликаються в обласні державні адміністрації, “де їм дається команда на знищення партії”.

“На найближчому з’їзді нам доведеться приймати дуже непрості рішення. Я до сьогодні вагаюся, який шлях повинен обрати Народний рух України у виборчому процесі. Усвідомлюючи, що після виборів у Верховній Раді може бути створена коаліція Партії регіонів з “уламками” “Нашої України”, яка піде різними колонами, для Народного руху України є один шлях – це опозиція, до якої, до речі, нам не звикати. Як це для когось не парадоксально звучить, але в опозиції ми будемо працювати з тими політичними партіями, які сьогодні складають Блок Юлії Тимошенко, а також з частиною партій, що входять до блоку НУ-НС. Я вважаю, що нам потрібно створювати фронт політичних партій, які повинні протидіяти спробам привести до влади Партію регіонів і комуністів.

В цій складній ситуації прошу в усіх рухівців витримки і мужності. Ми повинні пам’ятати, до якої легендарної партії належимо”, - підкреслив у своєму зверненні до рухівців Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів, членів Народного руху звинуватили керівництво НРУ в змові з БЮТ заради місця в списку та міністерських портфелів в майбутньому.

Зокрема, депутат Я.КЕНДЗЬОР заявив, що незабаром має бути з’їзд партії, і керівництвом партії «робляться колосальні зусилля, чиниться шалений тиск і батогом, і пряником», щоб змусити крайові організації підтримати рішення про блокування на виборах із БЮТ.

Конференція Тернопільської крайової організації НРУ (очолювана народним депутатом І.СТОЙКОМ), що відбулася 11 жовтня, прийняла рішення звернутися до учасників з’їзду партії з пропозицією розглянути питання про недовіру голові НРУ Борису ТАРАСЮКУ.