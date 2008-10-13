Суд за скаргою Ющенка перенесли на завтра

Апеляційний адміністративний суд Києва переніс на ранок 14 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента України щодо призупинення дії Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Про це журналістам повідомив представник БЮТ в суді Валерій ПИСАРЕНКО, зазначивши, що засідання продовжиться завтра о 10.00.

Він не уточнив причину перенесення засідання, лише зазначив, що колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання БЮТ щодо відводу голови Судової колегії Михайла МЕЖЕВИЧА.

Такі дії суду В.ПИСАРЕНКО назвав “судилищем”, оскільки, на його переконання, суд діє не в рамках закону, а на користь Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у Апеляційному адміністративному суді столиці.