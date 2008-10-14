Симоненко: причина кризи - у чварах в "помаранчевому" таборі
...на фоні світової фінансової кризи
Після проведення позачергових виборів до Верховної Ради учасники політичного процесу матимуть серйозні підстави для заперечення результатів виборів, про що свідчить розвиток політичної ситуації.
Про це заявив на прес-конференції лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, повідомляє прес-служба партії.
Він зазначив, що дії “помаранчевої” команди і Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який вчергове видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, практично паралізували роботу законодавчої гілки влади.
“ЮЩЕНКО діє не як глава держави, а як авантюрист, який не усвідомлює наслідків своїх вчинків”, - наголосив лідер КПУ.
П.СИМОНЕНКО вважає, що “глибинні причини нинішньої політичної кризи полягають у чварах, боротьбі за владу і власність всередині “помаранчевого” табору”. “Авантюрно приймаючи рішення про розпуск парламенту, ЮЩЕНКО втягує нас у вибори на фоні світової фінансової кризи, що створює передумови для потужного соціального вибуху в Україні”, - додав він.
За його словами, В.ЮЩЕНКУ вибори потрібні для того, аби “остаточно знищити парламентаризм в Україні”.