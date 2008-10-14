Симоненко: причина кризи - у чварах в "помаранчевому" таборі

Після проведення позачергових виборів до Верховної Ради учасники політичного процесу матимуть серйозні підстави для заперечення результатів виборів, про що свідчить розвиток політичної ситуації.

Про це заявив на прес-конференції лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

Він зазначив, що дії “помаранчевої” команди і Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який вчергове видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, практично паралізували роботу законодавчої гілки влади.

“ЮЩЕНКО діє не як глава держави, а як авантюрист, який не усвідомлює наслідків своїх вчинків”, - наголосив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО вважає, що “глибинні причини нинішньої політичної кризи полягають у чварах, боротьбі за владу і власність всередині “помаранчевого” табору”. “Авантюрно приймаючи рішення про розпуск парламенту, ЮЩЕНКО втягує нас у вибори на фоні світової фінансової кризи, що створює передумови для потужного соціального вибуху в Україні”, - додав він.

За його словами, В.ЮЩЕНКУ вибори потрібні для того, аби “остаточно знищити парламентаризм в Україні”.