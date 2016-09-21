В УКРОПі закликали усунути соціальні перекоси в проекті держбюджету

«Проект документу містить численні соціальні перекоси, що можуть призвести до збільшення напруги в суспільстві, а проблеми з фінансуванням окремих галузей, які можуть виникнути в разі ухвалення бюджету в запропонованому варіанті, стануть бомбою уповільненої дії, закладеною під майбутнє України», – заявив Тарас Батенко.

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За словами нардепа, підвищення соціальних стандартів на смішні 10% має цинічний вигляд на тлі радикального збільшення зарплат суддів, які з 2017 року отримуватимуть у 50 разів більше від пересічних громадян. Навряд чи суспільство позитивно сприйме і збільшення фінансування генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ у той час, коли пільги на ліки та житло для військовослужбовців планується скасувати, додав Тарас Батенко.

Нардеп також звернув увагу колег на плани Кабміну щодо призупинення дії норм закону про наукову та науково-технічну діяльність та перекладання фінансування освіти і медицини на місцеві бюджети. Останнє, за словами політика, може зірвати навчальний процес, зокрема, в сільській місцевості.

Під питанням також фінансування Фонду енергоефективності та Дорожнього фонду, на потреби яких планується виділити в рази менше від необхідного.

За словами представника УКРОПу, презентований урядом документ зверстаний із завищеними очікуваннями щодо доходів, адже задекларовані джерела надходжень від спецконфіскації та видобутку бурштину навіть не підкріплені законом. Крім того, прибутки від приватизації залишаються під питанням через залежність від політичної кон'юнктури.

«Українське об’єднання патріотів» закликає уряд та Верховну Раду в процесі доопрацювання та ухвалення бюджету дотримуватися інтересів українських громадян, а не певних зацікавлених та «потрібних» осіб і органів влади», – наголосив Тарас Батенко. Нардеп закликав урядовців та парламентарів доопрацювати проект держбюджету, дослухаючись при цьому до здорового глузду, і не зважати на партійну приналежність тих, хто вносить ті чи інші пропозиції для покращення кошторису.