Головою політради партії УКРОП стане народний депутат Тарас Батенко

Відповідне рішення було ухвалене 13 травня в Києві. За нього проголосували 23 із 31 члена політичної ради УКРОПу. Обрання Тараса Батенка підтримав і Геннадій Корбан, який перебував на Skype-зв'язку.

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Питання про переобрання голови політради було внесене на розгляд Денисом Борисенком, який тимчасово виконував ці функції з січня 2016 року.

Рішення про обрання Тараса Батенка набуде чинності після проведення 8-го з'їзду політичної партії УКРОП, який, за рішенням політради, відбудеться 19 травня в Києві. На ньому будуть висунуті кандидати від партії для участі в проміжних виборах до Верховної Ради України.

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Довідка: Тарас Батенко народився 20 червня 1974 року в м. Львові. Народний депутат України VIII скликання. Кандидат політичних наук. Член наукового товариства ім. Т. Шевченка. Автор низки книг, присвячених національно-визвольним змаганням України XIX-ХХ ст., відродженню Галичини та національної Церкви, політв'язням Богдану та Михайлу Гориням, Івану Гелю. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (історичний факультет, кафедра політології). Є автором політичного портрету Володимира Путіна з гострою критикою авторитарного режиму в Росії. З повною біографією політика можна ознайомитися тут.