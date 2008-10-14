Держохорона посилила охорону всіх судів Києва

Управління Державної охорони посилило охорону всіх судів міста Києва.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№183(768) від 14 жовтня), про це повідомив керівник Держохорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

"Охорона посилюється в судах, але ніхто нічого не блокує, ми займаємося своїми справами», – сказав він.

При цьому, за словами В.ГЕЛЕТЕЯ, в зв`язку з блокуванням судів представниками деяких політичних сил "ми всі працюємо в посиленому режимі, тому що не знаємо, де буде наступне блокування, якого органу влади".