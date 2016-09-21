Гройсман засудив політиків, які влаштовують "шоу покемонів" (відео)

"Для мене є пріоритетом, як і для нашого уряду, це питання чесного бюджету, через чесний діалог, через абсолютно професійний підхід, а не той підхід, який ми чуємо від деяких політиканів, які намагаються перетворити чесний бюджет, чесний підхід, можливості дискусії в шоу покемонів", - наводить ZN.ua слова прем'єра, який представив проект держбюджету на 2017 рік.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами у 706,269 млрд грн, видатками - 775,265 млрд грн.