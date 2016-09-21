Порошенко: Загрозу тероризму можна зупинити лише засобами колективних зусиль

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

«Щупальця тероризму розповсюджуються на всі країни, континенти, і очевидно, що така масштабна загроза може бути ефективно стримана лише засобами колективних зусиль. В цьому контексті захист важливої інфраструктури від терактів повинен стати нашим головним завданням», - наголосив президент.

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Порошенко нагадав про трагедію збиття літака Малайзійських авіаліній МН-17 в 2014 році.

«Нам необхідно встановити ефективний механізм, щоб досягнути правосуддя і притягнути до відповідальності всіх винних в катастрофі», - підкреслив глава держави.

Президент наголосив, що Україна підтримує ініціативу Великобританії про проведення Міністерського засідання Ради безпеки ООН, присвяченого питанню терористичної загрози в галузі авіаційної безпеки.

"Ми вітаємо ініціативу Сполученого королівства скликати Міністерське засідання Ради безпеки для обговорення терористичної загрози в галузі авіабезпеки. Це повинно стати потужним сигналом про те, що Рада готова рішуче діяти, щоб запобігти майбутнім трагедіям", - зазначив Порошенко.