Порошенко: Загрозу тероризму можна зупинити лише засобами колективних зусиль
Президент України Петро Порошенко наголосив, що загроза тероризму може бути зупинена лише засобами колективних зусиль.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.
«Щупальця тероризму розповсюджуються на всі країни, континенти, і очевидно, що така масштабна загроза може бути ефективно стримана лише засобами колективних зусиль. В цьому контексті захист важливої інфраструктури від терактів повинен стати нашим головним завданням», - наголосив президент.
Читайте такожПорошенко: Спрут тероризму продовжує обплутувати своїми щупальцями дедалі більше країн
Порошенко нагадав про трагедію збиття літака Малайзійських авіаліній МН-17 в 2014 році.
«Нам необхідно встановити ефективний механізм, щоб досягнути правосуддя і притягнути до відповідальності всіх винних в катастрофі», - підкреслив глава держави.
Президент наголосив, що Україна підтримує ініціативу Великобританії про проведення Міністерського засідання Ради безпеки ООН, присвяченого питанню терористичної загрози в галузі авіаційної безпеки.
"Ми вітаємо ініціативу Сполученого королівства скликати Міністерське засідання Ради безпеки для обговорення терористичної загрози в галузі авіабезпеки. Це повинно стати потужним сигналом про те, що Рада готова рішуче діяти, щоб запобігти майбутнім трагедіям", - зазначив Порошенко.