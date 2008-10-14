Гелетей чув, як Юру просили прислати Беркут

Керівник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ зазначає, що в Центральній виборчій комісії працює оперативно-слідча група, яка дасть оцінку подіям, що там відбулися сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив на брифінгу для журналістів.

«Оперативно-слідча група працює сьогодні і буде давати оцінку тим подіям, які відбуваються в ЦВК», - сказав він.

“Зараз у ЦВК, в комендатурі, в кімнаті для збереження зброї відбувається робота оперативно-слідчої групи… Мені доповідають про те, що 6 чоловік є потерпілих по справі… Буде проведена судово-медична експертиза, я думаю, що найближчим часом Генпрокуратура дасть відповідь на ці питання і буде прийнято законне рішення», - додав він.

За його словами, як тільки буде завершено оперативно-слідчу роботу, буде вирішено питання, за якою статтею порушувати кримінальну справу. Він також зазначив, що якщо народні депутати доведуть що Управління держохорони перевищило свої повноваження, В.ГЕЛЕТЕЙ готовий відповідати.

Він також зазначив, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО надав повноваження деяким депутатам БЮТ керувати МВС. «Міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО надав повноваження деяким депутатам від партії БЮТ, які безпосередньо, вибачте, насправді керують МВС»,- сказав він.

«Сьогодні вони мають право і це зафіксовано відеоплівками, показами людей, які є безпосередньо свідками у процесі, як деякі народні депутати, в тому числі Валерій ПИСАРЕНКО, безпосередньо роблять дзвінки міністру, називаючи його «Юрою» і просять то «Беркут», то інше підкріплення», - сказав він.