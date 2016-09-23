Парасюк визнав, що у конфлікті із Вілкулом він "десь перегнув палку"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи вчорашній інцидент з Вілкулом.

Парасюк зазначив, що ніколи не відмовлятиметься від своїх слів чи дій. ”Напевно, кожен нормальний чоловік у цій країні, коли в його сторону, за будь-яких обставин, говорять, що він недорозвинутий імбецил або що 8 класів закінчив, - я думаю, що це була б нормальна реакція на такі слова”, - сказав він.

Водночас депутат не виключає, що він ”десь перегнув палку” і це не було одним із кращих прикладів для суспільства.

На питання УНІАН, чи не планує Парасюк позиватися до Вілкула щодо вчорашнього інциденту, депутат сказав, що таких планів не має. ”Я його просто відправлю в добровільній формі в зону АТО, щоб він подивився, що вони там натворили”, - зазначив парламентар.

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Водночас на питання щодо відкритого за вчорашніми подіями кримінального провадження Парасюк сказав: ”Одинадцята вже. Хочу привітати всіх — пішов на другу десятку, бо в мене вже одинадцять справ, до яких я маю причетність”.

Депутат запевнив, що готовий відповідати за всіма обвинуваченнями і може пояснити свої дії щодо кожного епізоду.

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Як повідомляв УНІАН, через бійку за участю народних депутатів Володимира Парасюка та Олександра Вілкула, яка сталася 22 вересня близько 22.00 у Шевченківському районі Києва в приміщенні телеканалу на вулиці Дегтярівській, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На місці події правоохоронці встановили, що конфлікт у приміщенні телеканалу виник між двома народними депутатами. Згодом один із них пошкодив автомобіль, яким користується інший нардеп.