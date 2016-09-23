ВРЮ вимагає доказів провини Гречковського: вручення підозри у хабарі в $500 тисяч - недостатньо

Як повідомили в прес-службі ВРЮ, це звернення надіслано до ГПУ з метою проведення повної, об’єктивної та всебічної перевірки фактів, наведених у зверненні прокуратури до ВРЮ щодо подання про припинення повноважень Гречківського.

До звернення долучено заяви Гречківського від 4 березня 2016 року та від 5 вересня 2016 року щодо погроз на його адресу з додатками для розгляду та відповідного реагування, про які він оголосив під час засідання ВРЮ 22 вересня 2016 року.

Читайте такожГПУ оприлюднила відео по справі підозрюваного у вимаганні півмільйона доларів члена ВРЮ

"У листі Генерального прокурора України Юрія Луценка на адресу Вищої ради юстиції вказано, що 21 вересня 2016 року Гречківському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство). Факт вручення підозри не є достатньою підставою для висновку щодо порушення присяги чи відсутності такого порушення, з чим погодилися і представники Генпрокуратури. Саме тому Рада звернулася до генпрокурора з офіційним зверненням про надання відповідних доказів, оцінка яких Вищою радою юстиції у межах розпочатої перевірки дасть змогу дійти об’єктивного та справедливого висновку", - прокоментував голова ВРЮ Ігор Бенедисюк.

Крім того, у ВРЮ закликали політиків та медіа "не спекулювати на тему хабарництва у Вищій раді юстиції, оскільки кваліфікація вказаного діяння Генеральною прокуратурою України наразі не стосується корупційного правопорушення".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Читайте такожСиловики проводять обшуки за місцем проживання і роботи Гречківського та "посередника"

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення. "Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор.

Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і ніяких доказів у ГПУ немає.

Суд вчора, 22 вересня, обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів. У прес-службі НААУ заявили, що адвокатура повідомить про цей випадок міжнародним партнерам в адвокатурі Європи, міжнародним організаціям, в тому числі тим, які надають підтримку реформі правоохоронних органів в Україні".