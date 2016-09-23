Бійка Парасюка з Вілкулом: Аваков згадав, як накинувся на Калашникова (відео)

«Парасюк vs Вілкул. Ніхто не виграє, просто одна сторона програє повільніше... Навіяло... хоч і сам кидав стілець Калашникова за образи на тб. Майдан йшов... Шкода, але - ніхто не виграє ні тоді, ні зараз», - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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У січні 2014 року в ефірі ТВі Аваков кинув пюпітр у екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня близько 22.00 в приміщенні телеканалу «112 Україна» в Києві відбулася бійка між депутатами Парасюком і Вілкулом. Пізніше Парасюк пошкодив автомобіль, яким користується Вілкул.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ через бійку депутатів.