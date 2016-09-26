"Судді Майдану" можуть уникнути відповідальності, якщо Рада не звільнить їх до 30 вересня
20 суддів, рекомендованих Вищою Радою юстиції до звільнення за порушення присяги, можуть уникнути відповідальності, якщо Верховна Рада не прийме відповідне рішення до 30 вересня включно.
Про це повідомив один із адвокатів учасників Революції гідності Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що з 1 жовтня набувають чинності зміни до Конституції в частині судоустрою, які скасовують таке поняття як «порушення суддею присяги».
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Відповідно, якщо судді, рекомендовані до звільнення, не будуть звільнені Верховною Радою до кінця місяця, то з 1 жовтня у парламенту будуть відсутні для цього підстави.
Відтак адвокати потерпілих у справах Майдану закликають парламент скликати позачергове пленарне засідання для того, щоб звільнити цих суддів.
Нагадаємо, що поточний тиждень є не пленарним, депутати зберуться на пленарне засідання 4 жовтня, у вівторок.