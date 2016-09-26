"Судді Майдану" можуть уникнути відповідальності, якщо Рада не звільнить їх до 30 вересня

Про це повідомив один із адвокатів учасників Революції гідності Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що з 1 жовтня набувають чинності зміни до Конституції в частині судоустрою, які скасовують таке поняття як «порушення суддею присяги».

Читайте такожПрезидент звільнив суддів Гайдук і Гриньковську за порушення присяги під час Майдану

Відповідно, якщо судді, рекомендовані до звільнення, не будуть звільнені Верховною Радою до кінця місяця, то з 1 жовтня у парламенту будуть відсутні для цього підстави.

Відтак адвокати потерпілих у справах Майдану закликають парламент скликати позачергове пленарне засідання для того, щоб звільнити цих суддів.

Нагадаємо, що поточний тиждень є не пленарним, депутати зберуться на пленарне засідання 4 жовтня, у вівторок.