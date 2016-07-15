Парубій закрив четверту сесію Ради VIII скликання, нардепи розійшлися на канікули

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступна сесія розпочнеться у вересні.

Як відомо, відповідно до Конституції, осіння сесія парламенту розпочинається у перший вівторок вересня, тобто 5-та сесія розпочнеться 6 вересня.

Парубій також не виключив проведення позачергової сесії парламенту.

«Ми не завершуємо роботу Верховної Ради України, колеги. Ми лише закриваємо сьогодні чергове пленарне засідання — наступного тижня нас чекає робота в комітетах, і я переконаний і твердо знаю, що у випадку загострення ситуації на сході ми швидко зберемо 150 підписів для того, щоб зібрати позачергову сесію, коли нам покажуть питання, і ми будемо бачити, що у зв’язку із загрозою російських окупантів, які активізуються з кожним днем, потрібні наші рішення», - наголосив голова Верховної Ради, звертаючись до депутатів.

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Він висловив упевненість, що парламент зможе на позачерговому засіданні ухвалити необхідні для держави рішення.

«Я впевнений колеги - ми будемо мобілізовані, ми зберемося для того, щоб приймати рішення на захист нашої держави, на захист України», - сказав Парубій.