Парубій закрив четверту сесію Ради VIII скликання, нардепи розійшлися на канікули
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив четверту сесію Верховної Ради VIII скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступна сесія розпочнеться у вересні.
Як відомо, відповідно до Конституції, осіння сесія парламенту розпочинається у перший вівторок вересня, тобто 5-та сесія розпочнеться 6 вересня.
Парубій також не виключив проведення позачергової сесії парламенту.
«Ми не завершуємо роботу Верховної Ради України, колеги. Ми лише закриваємо сьогодні чергове пленарне засідання — наступного тижня нас чекає робота в комітетах, і я переконаний і твердо знаю, що у випадку загострення ситуації на сході ми швидко зберемо 150 підписів для того, щоб зібрати позачергову сесію, коли нам покажуть питання, і ми будемо бачити, що у зв’язку із загрозою російських окупантів, які активізуються з кожним днем, потрібні наші рішення», - наголосив голова Верховної Ради, звертаючись до депутатів.
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Він висловив упевненість, що парламент зможе на позачерговому засіданні ухвалити необхідні для держави рішення.
«Я впевнений колеги - ми будемо мобілізовані, ми зберемося для того, щоб приймати рішення на захист нашої держави, на захист України», - сказав Парубій.