Голова Житомирської облради Лабунська подала у відставку

19:32, 26 вересня 2016
Політика
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Депутати облради більшістю голосів припинили повноваження Лабунської.

/ Facebook/Анжеліка Лабунська

Як передає кореспондент УНІАН, Анжеліка Лабунська сьогодні на позачерговій сесії облради оприлюднила заяву про свою відставку.

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Після цього депутати облради більшістю голосів припинили повноваження Лабунської.

Зараз на сесії до порядку денного внесені питання обрання нового голови Житомирської обласної ради.

Сесія, яка почалася о 16 годин, триває.

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