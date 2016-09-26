Голова Житомирської облради Лабунська подала у відставку
19:32, 26 вересня 2016Політика
2180 1
Депутати облради більшістю голосів припинили повноваження Лабунської.
До порядку денного внесені питання обрання нового голови Житомирської обласної ради / Facebook/Анжеліка Лабунська
Як передає кореспондент УНІАН, Анжеліка Лабунська сьогодні на позачерговій сесії облради оприлюднила заяву про свою відставку.
Читайте такожЗапорізька облрада визнала Росію країною-агресором, а "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями
Після цього депутати облради більшістю голосів припинили повноваження Лабунської.
Зараз на сесії до порядку денного внесені питання обрання нового голови Житомирської обласної ради.
Сесія, яка почалася о 16 годин, триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter