Володимира Ширму обрано головою Житомирської облради

Сьогодні на позачерговій сесії Житомирської облради було обрано нового голову облради – Володимира Ширму - представника Блоку Петра Порошенка. До цього він займав посаду першого заступника голови облради.

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Інших кандидатур депутати не пропонували.

Нагадаємо, голова Житомирскої облради Анжеліка Лабунська достроково пішла у відставку. Сьогодні на позачерговій сесії її заяву підтримали більшість депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за Ширму сьогодні близько 20 години проголосували таємним голосуванням більшість депутатів Житомирської обласної ради під час позачергової сесії.

Довідка УНІАН. Володимир Ширма народився 1 травня 1962 року у селі Хутір-Мокляки Ємільчинського району Житомирської області. У 1979 році він вступив до Житомирського сільськогосподарського інституту, а у 1984 році закінчив навчання в інституті. У 2003 році Ширма закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. З листопада 2011 року по жовтень 2014 року Ширма працював проректором Житомирського національного агроекологічного університету, з жовтня 2014 року - головою Ємільчинської районної державної адміністрації, а з грудня 2015 року по 26 вересня цього року Ширма був першим заступником голови Житомирської обласної ради.