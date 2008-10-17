СП не має наміру брати участь у організованому БЮТом "театрі абсурду"

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що БЮТ доводить до абсурду ситуацію з розглядом скарги Секретаріату на судову ухвалу щодо призупинення дії указу глави держави про розпуск парламенту 6-го скликання.

Як повідомляє прес-служба Президента, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що Секретаріат не має наміру брати участь у “театрі абсурду”, на який народні депутати від БЮТ намагаються перетворити ситуацію з розглядом в Київському адміністративному апеляційному суді апеляційної скарги Секретаріату Президента.

При цьому вона звернула окрему увагу на те, що Секретаріат подав до суду скаргу на ухвалу, яку вважає неправомірною. «Але незрозумілі мотиви внесення скарги аналогічного змісту представниками БЮТ – адже рішення Київського окружного адміністративного суду щодо призупинення дії указу про розпуск ВР було прийняте на задоволення їхнього ж позову», – сказала М. СТАВНІЙЧУК. Більше того, додала вона, сьогодні представники БЮТ стверджують, що подали ще приблизно 100 скарг на ухвалу, прийняту на їх користь.

«Поведінка БЮТ в даному випадку свідчить про цілком неприховане намагання цієї політичної сили довести ситуацію до абсолютного абсурду та нав`язати це суддям. Безперечно, брати участь у цій комедії Секретаріат Президента не має жодного наміру», – зазначила М. СТАВНІЙЧУК.

«Достатньо одного представника Секретаріату Президента, щоб він ходив на судові засідання, які весь час відкладаються на 3–5 днів для того, аби дати можливість БЮТ написати за цей час ще 100 скарг», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, Київський апеляційний адміністративний суд переніс на 21 жовтня на 11.00 розгляд скарги Секретаріату Президента України на ухвалу Окружного адміністративного суду столиці, якою призупинено дію указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів.

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що перенесення засідання обумовлене необхідністю провести додаткові процесуальні дії.

Зокрема, як пояснила вона, представники БЮТ заявили суду клопотання про те, що необхідно розглянути ще близько 100 апеляційних скарг, які заявлені в адміністративному позові БЮТ народними депутатами від цієї політичної сили та звичайними громадянами України.

Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату глави держави Руслан КИРИЛЮК назвав такі дії БЮТ «класичною рейдерською атакою».

«У політичному сенсі це означає, що БЮТ робить усе можливе для зриву позачергових парламентських виборів», – заявив Р.КИРИЛЮК.

10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва і з 14 жовтня 2008 року утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 22 суддів.

Однак сьогодні В.ЮЩЕНКО спочатку своїм указом відновив Окружний адміністративний суд Києва, а менш ніж за годину з’явився ще один указ Президента, яким Окружний адміністративний суд Києва знову був ліквідований. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією Р.КИРИЛЮКА, скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

Таким чином, підкреслив Р.КИРИЛЮК, перешкод для проведення позачергових виборів не існує.