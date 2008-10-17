Ющенко заявив, що він - категоричний оптиміст, і йому важливий діалог

Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що консолідований план антикризових дій стабілізує фінансову ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави , про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українська економіка вже переживала кризові періоди, проте їй вдавалося їх подолати.

«Зараз ситуація на зовнішньому і на внутрішньому ринку не є простою, але я категоричний оптиміст і переконаний: якщо ми розробимо системні кроки, то знайдемо правильну відповідь для вкладників, бізнесу, фінансової системи», - підкреслив Президент.

Він поінформував про консолідований план антикризових дій, які розробляють українські інституції, наділені повноваженнями щодо економічної та фінансової політики. Президент заявив, що очікує підтримки цих заходів як у політичних колах, так і з боку МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій.

«Нам зараз дуже важливий діалог», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

У зустрічі взяли участь голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ, заступник голови місії Марк ФЛАНАГАН та голова постійного представництва МВФ в Україні Балаж ХОРВАТ. З української сторони учасниками зустрічі були міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК та заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК.