Ющенко заявив, що він - категоричний оптиміст, і йому важливий діалог

17:14, 17 жовтня 2008
Політика
956

Президент зустрівся з місією МВФ

Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що консолідований план антикризових дій стабілізує фінансову ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави , про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українська економіка вже переживала кризові періоди, проте їй вдавалося їх подолати.

«Зараз ситуація на зовнішньому і на внутрішньому ринку не є простою, але я категоричний оптиміст і переконаний: якщо ми розробимо системні кроки, то знайдемо правильну відповідь для вкладників, бізнесу, фінансової системи», - підкреслив Президент.

Він поінформував про консолідований план антикризових дій, які розробляють українські інституції, наділені повноваженнями щодо економічної та фінансової політики. Президент заявив, що очікує підтримки цих заходів як у політичних колах, так і з боку МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій.

«Нам зараз дуже важливий діалог», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

У зустрічі взяли участь голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ, заступник голови місії Марк ФЛАНАГАН та голова постійного представництва МВФ в Україні Балаж ХОРВАТ. З української сторони учасниками зустрічі були міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК та заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter