Україна готова віддати провадження у справі МН17 Нідерландам, якщо це допоможе покарати винних - ЗМІ

Про це йдеться в статті ZN.UA.

У середу, 28 вересня, міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) підтвердили причетність проросійських бойовиків до знищення MH17. У статті наголошується, що можливості притягнення до кримінальної відповідальності винних обговорювалися 20 вересня на зустрічі міністрів закордонних справ країн — учасниць JIT під час сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нині "п'ятіркою" розглядаються два основних варіанти. "Перший — створення трибуналу без схвалення РБ ООН. Однак даний судовий механізм має суттєві недоліки. Головний з яких — подібний суд дає російській дипломатії більше можливостей для того, щоб ставити під сумнів його легітимність у справі за MH17 і дискредитувати його результати. Крім того, перешкодою є законодавство Бельгії, яке не дає можливості створити трибунал без схвалення РБ ООН",- сказано в статті.

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Другий шлях — розгляд справи в національних судах країн, що мають юрисдикцію у даній справі. У разі вибору цього варіанта справу буде передано в суд або України, на території якої вчинено злочин (locus delicti), або Нідерландів — країни з найбільшою кількістю жертв.

"Однак передача справи в Україну викличе передбачувану реакцію Кремля, чиї пропагандисти щодня будуть розповідати своїм співгромадянам і світовій спільноті, який український суд упереджений і заангажований. Іншими словами, російська влада не тільки ні за яких обставин в найближчі роки не визнають винесений вердикт у справі MH17, але і взагалі не будуть співпрацювати з судом", - підкреслює автор.

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Небезпеку такого розвитку подій розуміють представники всіх країн, що входять в JIT. Тому, за інформацією ZN.UA, в Києві готові передати провадження у цій справі від України до Нідерландів, судова система якої має високу репутацію у світі.