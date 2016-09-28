Міжнародне розслідування катастрофи МН17: дипломат пояснив, чому не пролунало звинувачень на адресу Росії

На цьому наголошує відомий український дипломат Богдан Яременко, йдеться в сюжеті ТСН.

Він пояснює, що не можна звинуватити у вбивстві майже 300 людей цілу країну, тобто робити це безособистісно. Натомість треба встановини імена конкретних осіб, котрі запускали ракету і тих, хто віддавав наказ. За попередніми даними, до цього злочину причетні аж сто людей.

Крім того, Яременко нагадує про величезний спротив російської сторони, через що зібрати юридично значущі докази украй складно.

Водночас дипломат певен, що факти, які сьогодні пролунали у Голландії, відбивають підґрунтя для можливих чергових російських псевдоверсій катастрофи.

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"Україніці дуже часто очікують політичних заяв у бік Росії, в той час як слідство працює в рамках правових реалій. Те, що раніше було здогадками, тепер це доведений юридично факт. Плюс сьогодні був показаний такий масив інформації, що в мене немає сумніву, що цей злочин не залишиться нерозслідуваним", - запевнив Яременко.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.