Могеріні закликала міжнародну спільноту підтримати розслідування катастрофи МН17, щоб притягнути винних до відповідальності

Про це йдеться в заяві Могеріні, розповсюдженій у середу в Брюсселі.

"Робота Спільної слідчої групи стосовно окремих підозрюваних триває, і вкрай важливо, щоб слідчі змогли завершити свою роботу, самостійно і ґрунтовно. Щоб гарантувати, що винні в збитті МН17 були притягнуті до відповідальності і постали перед судом, розслідування кримінальної справи потребує постійної підтримки міжнародного співтовариства. Всі держави, які в змозі сприяти розслідуванню і судовому переслідуванню винних повинні робити так, як того вимагає резолюція 2166 Ради Безпеки ООН", - заявила вона.

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Могеріні запевнила, що Європейський Союз повністю підтримує роботу Спільної слідчої групи і вітає прогрес, досягнутий щодо створення ефективного механізму судового переслідування. "Жертви МН17, їхні друзі та родини заслуговують, щоб восторжествувала незалежна, чесна та прозора справедливість", - наголосила Високий представник.

На її переконання, сьогоднішні проміжні результати незалежного розслідування кримінальної справи показують, що був досягнутий значний прогрес. "Трагедія рейсу МН17, в якій трохи більше двох років тому загинуло так багато людей, залишається постійним джерелом горя і печалі для Європейського Союзу", - підкреслила Могеріні.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту.

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Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи.

Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.