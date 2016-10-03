Україна розцінює "праймерізи" бойовиків як чергову спробу нахабного зриву мінського процесу - Геращенко

Про це заявила перший віце-спікер та представник гуманітарної групи у Мінську Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«ЦВК РФ говорить, що "дистанційно" спостерігає за "праймеріз" в " республіках", тобто, фарсом, що відбувається в ОРДЛО. Звичайно, куратори мають ретельно слідкувати за своїми підлеглими ставлениками і піддослідними «республіками», - зазначила вона.

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«Українська сторона розцінює всі ці "праймерізи" як чергову спробу нахабного зриву мінського процесу, як спробу сегрегації можливих учасників можливих виборів (до яких ще ой як далеко). На окупованих територіях створені псевдовиборчі органи, без спостерігачів і ЗМІ, без українських політиків і партій, без переселенців відбувається фарс», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" провели так зване "попереднє голосування" (праймеріз).