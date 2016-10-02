У "ДНР" і "ЛНР" проходить "праймеріз"
10:55, 02 жовтня 2016Політика
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На територіях так званих ДНР і ЛНР проходить "праймеріз".
REUTERS
Як повідомляє РИА Новости, "праймеріз" стане підготовкою до проведення "місцевих виборів" на території "ДНР" і "ЛНР".
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Як повідомляв УНІАН, на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську розглядаються модальності проведення виборів на Донбасі, однак не розробка відповідного закону.
Нагадаємо, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що, згідно з Мінськими угодами, на Донбасі повинні пройти вибори, але без участі українських партій.
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