У "ДНР" і "ЛНР" проходить "праймеріз"

Як повідомляє РИА Новости, "праймеріз" стане підготовкою до проведення "місцевих виборів" на території "ДНР" і "ЛНР".

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Як повідомляв УНІАН, на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську розглядаються модальності проведення виборів на Донбасі, однак не розробка відповідного закону.

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що, згідно з Мінськими угодами, на Донбасі повинні пройти вибори, але без участі українських партій.