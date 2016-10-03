У Путіна назвали арешт українського журналіста в Москві "звичайною роботою спецслужб"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, це йде звичайна робота спеціальних служб. Якщо я правильно себе розумію, що цей чоловік, який називає себе журналістом, не мав акредитації МЗС, яку повинен мати закордонний журналіст», - сказав Пєсков.

«Я не можу вам сказати, чи отримував президент інформацію щодо цього, але це звичайна робота спеціальних служб», - додав він.

За його словами, це не питання порядку денного Кремля і щодо оцінок події потрібно звертатися до спецслужби.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, чи не є арешт Романа Сущенка є стартом кампанії проти українських ЗМІ, Пєсков сказав: «Ніяких кампаній щодо українських чи інших ЗМІ, що працюють в Росії, немає і бути не може, діяльність усіх представників зарубіжних ЗМІ регулюється відповідним законодавством».

Він заявив, що закордонні ЗМІ користуються рівними правами у РФ так само, як і російські, але існує певна процедура акредитації при МЗС РФ.

«Ці процедури мають виконуватися. Щодо цього затримання, причин затримання та інших деталей ми не володіємо детальною інформацією, це питання наших спецслужб», - сказав.

Відповідаючи на запитання, як Кремль поставиться до заходів у відповідь і в таку ситуацію можуть потрапити російські журналісти в Україні, Пєсков сказав: «У Москві також працюють і українські журналісти, і наша з вами розмову є цьому найкращим доказом», - сказав він.