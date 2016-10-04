Народні депутати з "Відродження" обговорили з прем’єром Бюджет-2017

Під час зустрічі парламентарі обговорили з урядовцями основні параметри державного бюджету на 2017 рік. Депутати також проінформували голову Уряду про пропозиції депутатської групи “Партія “Відродження” до основного кошторису країни та навели відповідні аргументи. Між нардепами та прем’єром відбулась жвава та конструктивна дискусія.

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«Наша група зареєструвала пропозиції до проекту держбюжету до 1 жовтня, як цього потребував регламент Верховної Ради. Під час зустрічі паном Гройсманом ми обговорили такі соціально важливі питання, як обґрунтованість тарифів на житлово-комунальні послуги, заробітна плата вчителів та медиків, стан та джерела фінансування ремонту доріг, існуючі проблеми щодо фінансування професійно-технічної освіти та пільгового проїзду окремих категорій громадян», - повідомив керівник депутатської групи “Партія “Відродження”, народний депутат України Віталій Хомутиннік.

Окрім зазначених питань, на зустрічі обговорювались проблеми соціально-економічного розвитку регіонів.

“Депутати групи “Партія “Відродження” – мажоритарники, які мають досвід роботи на місцях, розуміють специфіку регіональних потреб. У нас є конкретні ініціативи, які мають на меті вирішення актуальних проблем місцевих громад. Ми надали їх урядовцям для врахування”, - додав Віталій Хомутиннік.