Порошенко звільнив посла України в Іраку
01:33, 06 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Анатолія Маринця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ірак.
Порошенко звільнив посла України в Іраку / president.gov.ua
Текст відповідного указу обнародуваний на сайті глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, Маринця було призначено послом України в Іраку 28 грудня 2012 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав та від нового глави делегації ЄС.
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