Порошенко звільнив посла України в Іраку

01:33, 06 жовтня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Анатолія Маринця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ірак.

president.gov.ua

Текст відповідного указу обнародуваний на сайті глави держави.

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Як повідомляв УНІАН, Маринця було призначено послом України в Іраку 28 грудня 2012 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав та від нового глави делегації ЄС.

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