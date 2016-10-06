Порошенко звільнив посла України в Іраку

Текст відповідного указу обнародуваний на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко анонсував масштабну ротацію послів

Як повідомляв УНІАН, Маринця було призначено послом України в Іраку 28 грудня 2012 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав та від нового глави делегації ЄС.