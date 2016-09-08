Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів 6 держав та ЄС (фото)

Як повідомляє прес-служба українського президента, вірчі грамоти він отримав від нових послів Європейського Союзу Хьюга Мінгареллі, Німеччини - Ернста Райхеля, Естонії – Герта Антсу, Італії – Давіде ла Чечілія, Того – Квамі Крістофа Дікену, Монголії – Немеха Батаа та Ямайки – Маргарет Ен Луїс Джобсон.

Під час зустрічі з послом Німеччини глава держави висловив вдячність німецькій стороні і особисто федеральному канцлеру Ангелі Меркель за підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет, зокрема в рамках "нормандського" формату. Порошенко привернув увагу посла до важливості розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Німеччиною.

Спілкуючись з послом Естонії, президент із вдячністю відзначив послідовну підтримку, яку естонська сторона надає Україні у протидії російській агресії, а також допомогу у лікуванні поранених українських військовослужбовців та вирішенні проблем переселенців з Донбасу. Глава держави висловив сподівання на продовження активної співпраці у питаннях європейської інтеграції України, зокрема під час головування Естонії в ЄС у другій половині 2017 року.

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У ході бесіди з новопризначеним главою делегації ЄС в Україні Порошенко відзначив виключну важливість збереження солідарності та єдності Євросоюзу з Україною і висловив сподівання на продовження санкційного режиму проти Росії до повного припинення російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. У зв’язку з цим глава держави привітав учорашнє рішення COREPER щодо продовження пакету персональних санкцій.

«Ми дуже задоволені вчорашнім рішенням щодо продовження пакету індивідуальних санкцій проти агресора, який має бути затверджений Радою Європейського Союзу 15 вересня поточного року. Це дуже важливе і символічне рішення», - сказав він.

Президент подякував за це рішення і наголосив, що санкції мають бути продовжені доки триває агресія Росії та не відновлена територіальна цілісність України.

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Він закликав ЄС якнайшвидше завершити процедури ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадження безвізового режиму для громадян України, а також укладення угоди про спільний авіаційний простір.

В свою чергу Мінгареллі сказав: «Для мене велика честь, гордість та щастя представляти Євросоюз у дуже важливій європейській країні – Україні. Я докладу всіх зусиль для того, щоб зробити внесок у забезпечення суверенітету та територіальної цілісності цієї країни». Він запевнив у готовності використати весь свій досвід, щоб допомогти реформувати Україну.

У розмові з послом Порошенко високо оцінив позицію італійського уряду, зокрема голови Ради міністрів Маттео Ренці у питанні санкцій проти Росії та висловив сподівання на продовження політики невизнання Італією окупованого РФ Криму. Співрозмовники обговорили графік двосторонніх візитів з метою підтримки високого рівня політичного діалогу між Україною та Італією.

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Під час зустрічі з послом Того (за сумісництвом) глава української держави відзначив зацікавленість української сторони в активізації двостороннього політичного діалогу, а також поглиблення взаємовигідного співробітництва в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах.

Особливу вдячність він висловив за рішення президента Того про призначення посла за сумісництвом з резиденцією у Німеччині, а не у Росії.

В центрі уваги під час бесіди президента з послом Монголії (за сумісництвом) були питання пожвавлення співробітництва між двома країнами в різних сферах. Йшлося, насамперед, про активізацію політичного діалогу та розширення економічної складової двосторонніх взаємин. В цьому контексті було відзначено важливість проведення на початку 2017 року засідання українсько-монгольської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної і науково-технічної співпраці.

У ході бесіди з послом Ямайки (за сумісництвом) співрозмовники обговорили перспективні напрями двостороннього співробітництва у сферах сільського господарства, енергетики, реалізації інфраструктурних проектів, видобутку корисних копалин, металургії, інформаційних технологій та туризму. Глава держави висловив сподівання на підтримку Ямайкою суверенітету і територіальної цілісності України в рамках організацій системи ООН.