У ПАРЄ запевнили, що говорити про повернення російської делегації до асамблеї "поки що дуже рано"
У Парламентський асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважають, що говорити про підтвердження повноважень російської делегації після проведення виборів до Держдуми "поки що дуже рано".
Про це повідомляє DW з посиланням на слова співробітника апарату ПАРЄ.
З цієї причини в асамблеї відмовляються офіційно коментувати заяви Києва з приводу можливого виходу з ПАРЄ української делегації на знак повернення Росії в асамблею.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня заявив, що делегація України може перестати брати участь у роботі в ПАРЄ у відповідь на потенційне визнання повноважень делегації Росії після виборів до Держдуми, які мають відбутись 18 вересня зокрема й в анексованому українському Криму.
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Водночас співбесідник DW сказав, що "емоції українців можна зрозуміти", але такий крок був би "невиправданим з точки зору подальшого захисту інтересів самої України в ПАРЄ".
Тим часом у самій ПАРЄ, судячи з усього, спалахнула суперечка довкола російського питання. DW з власних джерел стало також відомо, що в асамблеї сформувалась "впливова меншість", яка виступає за повернення російської делегації до ПАРЄ. До неї входять лідери деяких політичних груп, які керуються принципом: "Росія занадто велика, щоб її ігнорувати".
Водночас їхній групі протистоїть так звана "мовчазна більшість" національних делегацій, котрі переконані, що для повернення в ПАРЄ Росія повинна виконати вимоги резолюцій асамблеї щодо Криму та Донбасу.