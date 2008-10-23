ГПУ перевірить, чи законно передали замок родичам Балоги

ГПУ прийняла до розгляду запит Москаля про перевірку законності передачі в оренду замку «Паланок» в Закарпатті

Генеральна прокуратура України прийняла до розгляду запит народного депутата від групи «Народна самооборона» Геннадія МОСКАЛЯ щодо перевірки законності передачі мукачівського замку «Паланок» в довгострокову оренду.

Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.

У відомстві зазначили, що рішення стосовно цього запиту ще не прийнято, він розглядається. При цьому співрозмовник агентства зауважив, що відповідно до існуючих нормативних актів, рішення стосовно запиту народного депутата має бути прийнято впродовж 10 днів з моменту його отримання.

Як повідомлялося, Г.МОСКАЛЬ направив офіційні звернення прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, у яких просить створити комісію та направити її до Закарпатської області для перевірки інформації про незаконну оренду замка «Паланок» в Мукачевому Закарпатської області родичами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Зокрема, депутат просить перевірити інформацію про те, що замок (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.) на 46 років (з 1 січня 2010 до 1 січня 2056 року) орендувало товариство з обмеженою відповідальністю «Високий замок», засновниками якого є, зокрема, Оксана БАЛОГА (дружина В.БАЛОГИ), Марина ПЕТЬОВКА (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, екс-мера Мукачевого, двоюрідного брата В.БАЛОГИ).

Г.МОСКАЛЬ стверджує, що «Високий замок» орендував «Паланок» за 5 тис. грн. з порушенням процедури для облаштування готельний-ресторанного комплексу.

При цьому, за інформацією депутата, впродовж 5 років орендар зобов`язався інвестувати в замок 12 млн. грн. і створити 40 робочих місць.