Коли Україні дадуть ПДЧ - найоптимістичніший прогноз

За найоптимістичнішим прогнозом, Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО на ювілейному саміті Альянсу у квітні 2009 року.

Про це заявив науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій завершенню ІІІ етапу проекту “Громадська підтримка ПДЧ Україні”.

Експерт наголосив, що через внутрішньополітичні протиріччя та оголошення в Україні дострокових парламентських виборів, шанси отримання країною ПДЧ у грудні 2008 року є мінімальними. Разом з тим, він зазначив, що іще залишається “вузьке вікно” реалізувати цю мету. Як він пояснив, після проведення дострокових парламентських виборів (якщо такі відбудуться), у Верховній Раді може бути сформована пронатовська більшість, яка повинна ухвалити рішення на євроатлантичну інтеграцію країни.

“За таких умов існуватиме теоретична і цілком логічна можливість отримання Україною ПДЧ на ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у квітні 2009 року в Німеччині та Франції. Це буде урочиста подія. У зв’язку з чим виглядало б доречним і символічним – про це багато хто говорить і в НАТО – надати Україні і Грузії ПДЧ. Однак жодних гарантій немає, і ми повинні це розуміти”, - сказав О.СУШКО.