Люди Луценка закликають скинути Яценюка

Депутатська група «Народна самооборона» закликає парламент до обрання нового голови Верховної Ради замість Арсенія ЯЦЕНЮКА.

У зверненні депутатської групи «Народна самооборона» до всіх фракцій ВР, текст якого передано агентству УНІАН, висловлюється стурбованість «процесами руйнування парламентаризму, які відбуваються в стінах Верховної Ради України. На превеликий жаль, провідником цих деструктивних дій став А.ЯЦЕНЮК, політик, який за своїм нинішнім статусом мав би захищати парламентаризм та сприяти консолідації депутатського корпусу. Замість цього голова Верховної Ради України демонструє постійне брутальне нехтування регламентом Верховної Ради та усталеною процедурою ведення парламентських засідань».

Автори звернення зазначають, що «своїми маніпулятивними діями А.ЯЦЕНЮК сприяв дезорганізації діяльності вищого законодавчого органу країни, що, в свою чергу, стало одним з елементів наростання політичного хаосу в Україні».

Водночас «Народна самооборона» усвідомлює, що «така негідна для політика поведінка голови Верховної Ради пов`язана не лише з персональними властивостями А.ЯЦЕНЮКА, а і з політичним тиском, який чиниться на цього політика ззовні. Ставши інструментом по нищенню парламентаризму, А.ЯЦЕНЮК виявився найневдалішим з усіх голів Верховної Ради України за всю історію українського парламентаризму».

Автори звернення нагадують, що 17 вересня А.ЯЦЕНЮК написав заяву про складання обов`язків голови ВР, але, «на жаль, завдяки нечесній та маніпулятивній поведінці самого А.ЯЦЕНЮКА на пленарному засіданні Верховної Ради України це питання досі не розглядалося, і питання ротації голови Верховної Ради так і не було внесено у порядок денний».

Депутатська група «Народна самооборона» вважає за необхідне завершити процедуру відсторонення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР і закликає усіх депутатів, незалежно від фракційної приналежності, поставитися з усією серйозністю до необхідності відновлення життєдіяльності парламенту та доукомплектування його вищих керівних органів, а саме - до обрання нового голови Верховної Ради України.