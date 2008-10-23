Завтра Рада спробує дати гроші на вибори

Верховна Рада включила до порядку денного законопроект «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» щодо фінансування виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голосували за це рішення майже у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина, а також 43 народних депутати від НУ-НС.

Даний законопроект був внесений на розгляд парламенту народним депутатом від НУ-НС Ксенією ЛЯПІНОЮ.

Законопроектом передбачено створення стабілізаційного фонду, а також збільшення фонду відшкодування вкладів громадян та необхідні витрати для проведення дострокових виборів.

Даний законопроект планується розглянути завтра на ранковому пленарному засіданні ВР.