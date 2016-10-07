ВР сьогодні розгляне законопроекти щодо антидопінгового контролю та розвитку судноплавства (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Також планується розгляд змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства.

Читайте такожРада відмовилася заборонити гастролі російських артистів, що підтримують окупацію території України

Загалом, згідно з порядком денним, сьогодні передбачається розглянути лише 3 законопроекти — усі в першому читанні.

З 10:00 до 11:00 традиційно відбудеться Година запитань до уряду.