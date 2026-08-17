В Європі припинила роботу остання літня траса для катання на лижах

Тепер покататися на лижах можна хіба що у спеціальних критих комплексах.

Через аномальну спеку літній лижний сезон зупинили ще на одному льодовику – Стельвіо, що в італійських Альпах. Про це повідомляє ANSA.

Раніше вже довелося закрити гірськолижні зони Маттергорн та Понте-ді-Леньо – Тонале. Річ у тому, що вдень повітря прогрівається настільки сильно, що навіть уночі температура не опускається достатньо низько для відновлення льодовика.

У компанії Sifas, яка управляє канатними дорогами на Стельвіо, пояснили, що такі погодні умови "не дозволяють гарантувати звичні стандарти якості й, що найважливіше, безпеки, необхідні для літнього катання на лижах".

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Із 15 серпня лижні траси на льодовику закриті, за даними компанії, на невизначений термін". Водночас канатні дороги продовжують працювати, тож охочі можуть піднятися туди як піші туристи.

Утім, на курорті сподіваються, що погодні умови покращаться.

"Наша команда й надалі постійно стежитиме за ситуацією та станом гори, сподіваючись на зниження температури й покращення стану льодовика. Ми оперативно повідомлятимемо про будь-яку можливість відновлення роботи трас. Дякуємо за розуміння та співпрацю", – зазначили в Sifas.

Як пояснює агентство, на Маттергорні літнє катання припинили ще 31 липня. Тоді швейцарська компанія Zermatt Bergbahnen, яка управляє підйомниками на льодовику Теодуль на висоті близько 3000 метрів над рівнем моря, також оголосила про закриття трас.

Підйомники з італійського боку, від Брей-Червінії, продовжували працювати до Плато-Роза, але лише для піших мандрівників – кататися на лижах там уже не можна.

Схожа ситуація склалася і на Монблані. З італійського боку тимчасово припинили підйом на гору, а з міркувань безпеки закрили також два французькі притулки – Тет-Рус і Гуте.

Через небезпечні умови ситуація навіть спричинила серйозний скандал у Франції. Напередодні свята Феррагосто 32 туристи були змушені власним коштом замовити гелікоптер, щоб спуститися з гори. Мер комуни Сен-Жерве відмовив їм у рятувальній операції, оскільки туристи вирішили піднятися попри офіційні заборони, запроваджені через небезпеку зсувів і каменепадів. Це рішення викликало хвилю критики у Франції, яка досі не вщухла.

Фактично за нинішніх температур в Італії вже ніде неможливо кататися на лижах просто неба. Наприклад, на станції метеорологічної служби Arpa біля льодовика Форні на висоті понад 2000 метрів зафіксували 17°C, а на перевалі Марінеллі, приблизно на висоті 3000 метрів, – 9°C.

Проблема стосується не лише Італії. Через аномальне тепло літнє катання припинили й на інших льодовиках Швейцарії, Франції та Австрії, а також у Норвегії. Таким чином, наразі в Європі охочим покататися на лижах залишається фактично лише один варіант – криті лижні комплекси.

Природні негаразди в Європі

Нагадаємо, 15 серпня землетрус магнітудою 5 стався на півдні Іспанії, в районі міста Гранада. Повідомлялося про пошкодження будинків і автомобілів.

Підземні поштовхи було зафіксовано незабаром після 1:00 ночі в столичному районі Альхендін, що неподалік від Гранади. Рятувальники Андалусії, де оголосили ЧС, також допомогли людям вибратися з пошкоджених будівель.

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