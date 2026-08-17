ССО звільнили Андріївку-Клевцове та взяли у полон 30 загарбників

РФ тривалий час намагалася захопити цей населений пункт.

Сили спеціальних операцій (ССО) звільнили від російських загарбників село Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що російські окупанти тривалий час намагалися захопити цей населений пункт у Донецькій області. Для цього ворог використовував малі піхотні групи, які поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції.

Однак бійці ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту.

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"30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України", – додали в ССО.

Деокупація українських територій

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Драпатий підсумував результати операції Сил оборони на Олександрівському напрямку. За його словами, з січня по серпень 2026 року українські захисники звільнили 26 населених пунктів у цьому районі.

Водночас у Генштабі раніше спростували інформацію про те, що Сили оборони остаточно звільнили всю Дніпропетровську область від росіян. Зазначається, що під контролем РФ лишається район населеного пункту Дачне, де тривають бої.

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