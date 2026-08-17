'Найгарніше село' Англії відмовилося від зручностей для гостей через надмірний туризм

Місцеві жителі кажуть, що великий потік відвідувачів на форелеву ферму має негативний вплив на місцеве довкілля.

Село Бібері, яке вважається найгарнішим у Котсволдсі (Англія) відхилило плани забудови, які передбачали створення кафе та торгової зони заради боротьби з надмірним туризмом, пише The Independent.

Щодня, йдеться у статті, до мальовничого села Бібері (Bibury) у графстві Глостершир приїжджають автобуси з туристами. Журнал Forbes свого часу включив його до списку найкрасивіших сіл світу.

Заявку компанії Bibury Trout Farm було відхилено на засіданні районної ради 11 серпня: депутати одноголосно проголосували проти запропонованого проєкту.

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План передбачав переобладнання першого поверху існуючих господарських будівель: приміщення, яке нині використовується для загального зберігання, мало перетворитися на кафе з торговою зоною. Також планувалося внести зміни до внутрішнього дворика біля Shoecroft Barn – кам’яної будівлі, переобладнаної з господарської споруди та внесеної до переліку пам’яток архітектури II категорії.

Однак рада парафії Бібері заявила: "Понад 100 мешканців виступили проти цього проєкту; нещодавно свої заперечення також висловила дорожня служба...".

Зазначена ділянка розташована на північній околиці природоохоронної історичної зони Бібері. А рада наголошує, що надмірний туризм, пов’язаний із форелевою фермою та великим потоком відвідувачів, має "негативний вплив на місцеве довкілля".

На сайті ферми її називають "найстарішою діючою форелевою фермою Англії". Відвідувачам пропонують прогулятися "прекрасною територією", зловити рибу, орендувати барбекю або зіграти партію в мінігольф.

За даними Cotswold Council, заявникам не вдалося довести, що "безпечний і належний доступ до об’єкта може бути забезпечений для всіх користувачів".

У раді пояснили: "Об’єкт залежить від пересування пішоходів уздовж Ablington Lane – вузької сільської дороги без спеціально облаштованої пішохідної інфраструктури. Наявні дані свідчать про значну кількість пішоходів і спільне використання проїзної частини пішоходами та автомобілями в періоди найбільшого напливу відвідувачів.

"Було подано недостатньо доказів того, що доступність для пішоходів і їхня безпека були належним чином оцінені, а також що можливі негативні наслідки для безпеки дорожнього руху є прийнятними або можуть бути належним чином усунені", - додають автори.

Йдеться, що ще торік рада парафії Бібері закликала туристів приїжджати до популярного села на "менших транспортних засобах". А раніше, у травні 2025 року, це село, яке може приймати до 20 000 туристів кожні вихідні, запровадило нові обмеження на в’їзд туристичних автобусів.

"Рада графства Глостершир, де знаходиться село, запустила тимчасовий експеримент із організації дорожнього руху, щоб "запобігти аваріям і забезпечити, щоб Бібері залишалося гостинним та безпечним місцем для всіх", - пише ЗМІ.

Нові правила паркування передбачають спеціально визначені зони для висадки пасажирів туристичних автобусів, а також штрафи для транспортних засобів, водії яких не дотримуються встановлених правил.

Новини туризму

Нагадаємо, туристичний маршрут до гори Монблан, один із найпопулярніших багатоденних піших маршрутів Європи, можуть частково перевести на систему попереднього бронювання.

Цей маршрут завдовжки близько 170 кілометрів проходить територіями Франції, Італії та Швейцарії. Щороку він приваблює близько 80 тисяч туристів, однак зростання кількості мандрівників створює проблеми на найбільш завантажених ділянках.

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